Stasera parte Club Napoli Night: ogni giovedì con Molaro ed Auriemma su Teleclubitalia

Arriva la trasmissione serale di Club Napoli Allnews. Da questa sera, e per tutti i giovedì alle 21, parte infatti Club Napoli Night. Sarà come al solito la trasmissione dei tifosi con la possibilità di interagire al telefono e grazie ai vari canali social

Condotta da Francesco Molaro, Club Napoli Night avrà come ospite fisso il giornalista volto Mediaset, Raffaele Auriemma. Club Napoli Night nasce con l’intento di creare, per i tifosi azzurri, un appuntamento fisso dove poter dire la loro su tutte le tematiche legate al nostro amato Napoli. Nell’anno di Luciano Spalletti e delle sette vittorie su sette degli azzurri in campionato, Club Napoli Allnews, alla nona stagione e trasmissione di punta dei pomeriggi dei tifosi azzurri, si sdoppia il giovedì creando un soirée di grande livello con ospiti e temi accattivanti e con una doppia conduzione. Appuntamento da questa sera, giovedì 14 ottobre alle 21, con Club Napoli Night solo e sempre su Teleclubitalia Canale 98