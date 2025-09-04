Ufficiale Subito un problema per Gattuso: Scamacca lascia il ritiro dell'Italia

Ultimo allenamento a Coverciano questa mattina per la Nazionale prima della partenza fissata nel pomeriggio per Bergamo, dove domani sera (ore 20.45) gli Azzurri affronteranno l’Estonia nel terzo incontro del girone di qualificazione al Mondiale. Questa mattina - si legge sui canali della FIGC - ha intanto lasciato il ritiro Gianluca Scamacca: l’attaccante dell’Atalanta non ha pienamente recuperato dal risentimento con cui è giunto presso il Centro Tecnico Federale, risultando quindi indisponibile per le gare con Estonia e Israele. Attesa ora per il nome del sostituto ma a quanto pare secondo Sky il ct potrebbe anche decidere di non chiamare nessuno.