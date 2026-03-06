Trump riceve Messi alla Casa Bianca: "Ho visto Pelé, ma forse tu sei meglio"

(ANSA) - WASHINGTON, 06 MAR - Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca Lionel Messi e i suoi compagni di squadra dell'Inter Miami, vincitori del campionato nordamericano di calcio (Mls) per la prima volta nel 2025. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il successo dei giocatori, rivolgendosi al vincitore della Coppa del Mondo 2022 e al suo connazionale argentino, Javier Mascherano, allenatore della squadra. Trump ha parlato degli anni '70, quando la leggenda brasiliana Pelé giocava per i New York Cosmos, portando il calcio sotto i riflettori negli Stati Uniti.

"Non dovrei dirlo, perché sono vecchio, ma ho visto Pelé", ha detto il presidente. Poi, rivolgendosi a Messi: "Non lo so, forse sei migliore di Pelé. Pelé non era affatto male". I giocatori hanno consegnato a Trump una maglia rosa con il numero 47, in riferimento al 47/o presidente degli Stati Uniti. Quest'ultimo si è vantato di essere "poter dire ciò che nessun altro presidente è mai stato in grado di dire prima: Benvenuto alla Casa Bianca, Lionel", un modo per schernire il suo predecessore, Joe Biden, che aveva conferito all'attaccante argentino la Medaglia Presidenziale della Libertà nel gennaio 2025, una cerimonia a cui Messi però non aveva partecipato. (ANSA).