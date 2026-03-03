Compleanno in casa Napoli: Neres compie gli anni, gli auguri del club

Compleanno in casa azzurra. David Neres compie 29 anni. L'attaccante del Napoli è nato il 3 marzo del 1997 a San Paolo (Brasile). "A David vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Neres conta 55 presenze e 9 gol in maglia azzurra. Ha contribuito alla vittoria del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana firmando una splendida doppietta nella finale contro il Bologna. Buon compleanno David!", si legge sul sito ufficiale del club azzurro.