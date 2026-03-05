Capi SSC Napoli da oggi disponibili presso lo store ufficiale di Piazza San Domenico

Capi SSC Napoli da oggi disponibili presso lo store ufficiale di Piazza San Domenico
© foto di foto SSC Napoli
Oggi alle 12:30Brevi
di Fabio Tarantino

Da oggi, presso lo store ufficiale SSC Napoli di Piazza San Domenico, saranno disponibili i capi Emporio Armani della linea Formal Wear. I tifosi potranno acquistare shirt, polo, pullover, backpack, beanie hat, beauty case e bomber jacket utilizzati dallo staff tecnico e dai giocatori azzurri durante i viaggi e nelle occasioni formali legate alle gare ufficiali della stagione.

© foto di foto SSC Napoli