UEFA, continua l'era-Ceferin: l'attuale presidente è l'unico candidato alle elezioni

Aleksander Ceferin sarà ancora una volta Presidente UEFA per i prossimi 4 anni. Come accaduto con Infantino alla FIFA, anche l'Uefa ha deciso di rimanere fedele al presente e passato - dal 14 settembre 2016 in carica. TuttoMercatoWeb riporta l'annuncio di Nyon, che ha ricevuto la sola candidatura del dirigente sloveno entro la scadenza del 5 gennaio 2023, per cui la rielezione di Ceferin è cosa fatta. La celebrazione ufficiale avverrà il prossimo 5 aprile, durante il 47° Congresso Ordinario UEFA a Lisbona.