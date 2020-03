UFFICIALE - Emergenza Coronavirus: si ferma anche la Bundesliga

L'emergenza Coronavirus continua a sospendere i campionati in giro per l'Europa. L'ultimo in ordine di tempo è la Bundesliga. La Federazione calcistica tedesca ha deciso di rinviare la giornata numero 26 prevista per questo weekend sia per la Bundesliga che per la Zweite Liga.

Il Comitato della DFL inoltre, raccomanda all'assemblea dei club che si terrà lunedì, di sospendere il campionato almeno fino al prossimo 2 aprile per far fronte all'emergenza coronavirus. L'obiettivo resta quello di portare a termine la stagione entro l'estate.