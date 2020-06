L'AIA ha diramato da pochi minuti arbitri, assistenti e VAR per le quattro partite in programma per domani. A fischiare durante Hellas-Napoli sarà l'arbitro Pasqua, con Mariani al Var. Questa la sestina completa-

Hellas Verona-Napoli: Pasqua

Tolfo-Prenna

IV: Prontera

VAR: Mariani

AVAR: Paganessi