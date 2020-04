UFFICIALE - In Spagna ok agli allenamenti individuali per i professionisti: i dettagli

Mentre in Italia ancora non si conoscono le sorti del movimento calcistico, la Spagna prova a ripartire. Il Premier Pedro Sanchez ha annunciato che dal 4 maggio i professionisti potranno allenarsi individualmente, anche quelli degli sport di squadra, quelli in gruppo dall'11 maggio. Un piano in quattro fasi per la ripartenza, con la Liga che ottiene un primo semaforo verde per riaprire i battendi.