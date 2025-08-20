45mln per Pio Esposito, ma per il Napoli zero possibilità: l'Inter rifiuterà tutte le proposte

Il Napoli è pronto a fare pazzie per assicurarsi Francesco Pio Esposito, centravanti nativo di Castellammare di Stabia e il preferito del presidente De Laurentiis per inserire un volto nuovo nel suo reparto d'attacco. Reduce dalla prima, folgorante stagione tra i professionisti nel corso della quale ha segnato 20 gol in seconda divisione con la maglia dello Spezia, con cui è arrivato anche a un passo dalla promozione in Serie A.

Nelle scorse ore c'è stato un nuovo assalto del Napoli per Pio Esposito, che però l'Inter ha rispedito al mittente. Con una decisione tutt'altro che scontata, visto fino a dove si era spinta la proposta dei campani: Manna e De Laurentiis avevano messo sul piatto dei nerazzurri un'offerta ufficiale da 45 milioni di euro, rispedita però al mittente. La volontà dell'Inter è infatti quella di puntare sul proprio giovane prodotto del vivaio. E il messaggio che deve arrivare ad eventuali compratori è chiaro e non fraintendibile: Pio Esposito, oggi, per l'Inter è letteralmente incedibile. Non parte, di fronte a nessuna offerta. Dovrà dunque orientarsi altrove e su nomi differenti, il Napoli, per la ricerca del sostituto di Lukaku, infortunatosi al retto femorale della coscia.