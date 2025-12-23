Sorpresa Lucca, Schira: "C'è anche la Juve! Novità sul riscatto il 3 febbraio"

vedi letture

Nicolò Schira, esperto di mercato, sui social, su X, ha scritto una notizia relativa al futuro di Lucca, attaccante azzurro che sta giocando poco e per cui si valuta l'arrivederci in prestito a gennaio. Il giocatore piace in Italia ma anche all'estero.

"Lorenzo Lucca è in prestito al Napoli con l'obbligo di riscatto al primo punto guadagnato a partire dal 3 febbraio. Il suo agente ha parlato con la Juventus, che ha chiesto informazioni per un prestito. West Ham e Benfica stanno monitorando l'attaccante".