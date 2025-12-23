Marianucci via in prestito: il Torino insiste, braccio di ferro sulla formula

Il Torino accelera per Luca Marianucci e aumenta il pressing sul Napoli. Come riportato da Tuttosport, il nuovo direttore sportivo granata Gianluca Petrachi ha avviato e proseguito nelle ultime ore i contatti telefonici con il club di Aurelio De Laurentiis, ribadendo il forte interesse per il difensore azzurro. La distanza, però, resta sulla formula. Il Napoli ha aperto alla cessione di Marianucci soltanto in prestito secco, soluzione che il Torino non intende prendere in considerazione. La linea di Petrachi è chiara: l’obiettivo è chiudere almeno per un prestito con diritto di riscatto, così da investire su un profilo destinato a restare.

Un concetto ribadito pubblicamente dal dirigente granata anche prima della gara contro il Sassuolo: "Vorrei che chi arrivasse al Toro non fosse di passaggio, ma che venisse per restare". Parole confermate anche nei dialoghi con il Napoli, che ora dovrà decidere se ammorbidire la propria posizione o resistere.