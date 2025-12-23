Radio TN Tmw, Ceccarini: "Mainoo nei radar, ma se ci sarà altra occasione…”

Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Il Napoli può prendere un esterno d’attacco al posto di un centrocampista? Non lo so, il mercato è sempre molto mutevole. Credo che un centrocampista sia ancora un obiettivo del Napoli, magari un centrocampista da non investimento ma da prestito. Per poter ancora tamponare la situazione di emergenza, perché gli impegni sono tanti.

Credo che Kobbie Mainoo sia ancora un giocatore nei radar del Napoli. Non crea problemi di lista perché è un 2005 e lo si può prendere in prestito. Poi se ci sarà un’occasione non si tireranno indietro, lo ha dimostrato De Laurentiis prendendo Conte. Se prendi Conte, non ti puoi tirare indietro difronte ad una cosa importante e ad un’occasione. Quindi restiamo su Mainoo, ma non mi meraviglierei se ci fosse qualche cambiamento.

Dove migliorare il Napoli? Valuterei un centrocampista, ma non toccherei niente. Poi non toccherei niente, lì davanti ci sarà il rientro di Lukaku e con Hojlund e Lucca ci potrebbe essere un problema di abbondanza.

Lucca può essere un uomo mercato? Se si ha l’intenzione di riscattarlo e darlo in prestito, se no non si può fare diversamente. Non so se il Napoli vuole anticipare il riscatto di Lucca, francamente vedendo la squadra toccherei il meno possibile a gennaio. C’è un equilibrio e non va alterato, se non nell’emergenza che c’è stata a centrocampo. Magari potrebbe uscire Marianucci in difesa, ma non lo so. La squadra è competitiva in tutti i reparti io non vedo punti deboli.

Vergara e Ambrosino in prestito? Potrebbe essere un’opzione per fargli avere minutaggio da qualche altra parte, ma ovviamente conoscendo Conte non credo che gli li dia via tanto facilmente".