Ag. Vergara e Ambrosino: "Parlerò presto con Manna e decideremo del futuro"

Il procuratore Mario Giuffredi è intervenuto a Il Bello del Calcio su Televomero ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il Napoli per me e per i miei giocatori è stata molto importante. Ho vinto coppa Italia con Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui, abbiamo vinto campionato e Supercoppa, abbiamo vinto Nations League con Mario Rui ed Europeo con Di Lorenzo. Mi sono promesso che dopo il ritorno della Supercoppa parlerò con Manna di Marianucci, Ambrosino e Vergara, noi sapevamo del poco spazio, ma abbiamo voluto fare questa esperienza perchè allenarsi con i campioni e con Conte poteva dare crescita personale.

E’ anche normale che per migliorare bisogna giocare e credo che la cosa migliore per un giovane è andare a giocare con continuità. Vergara lo scorso anno era in B con la Reggiana ed ora questi 4 mesi hanno arricchito la sua vita personale. In un percorso professionale hanno bisogno di continuità per poi magari in futuro ritornare. Ci sono giocatori che vanno 5-6 mesi in prestito per poi continuare”.