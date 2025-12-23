Nome nuovo dall'Olanda: il Napoli monitora El Karouani, ha il contratto in scadenza

vedi letture

Souffian El Karouani, terzino di spinta costante sulla fascia, buona qualità tecnica e grande intensità nella doppia fase. Nato in Olanda ma naturalizzato marocchino, si è imposto come uno dei giocatori più affidabili dell’Utrecht, diventando un punto fermo della squadra grazie a prestazioni regolari e a una crescita continua sotto il profilo tattico e tecnico. Le sue qualità non sono passate inosservate e hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui anche il Napoli. Il classe 2000 ha un contratto in scadenza a giugno 2026, dettaglio che potrebbe rendere l’operazione interessante.

Lo riferinsce su X, il giornalista ed esperto di mercato internazionale Ekrem Konur, che scrive: "Souffian El Karouani sta suscitando grande interesse! Il West Ham è in testa alla corsa, il giocatore ha confermato i contatti. Anche Marsiglia, Porto, PSV, AZ Alkmaar, Ajax, Brighton, Fulham, Hoffenheim, Francoforte, Napoli e Lazio stanno monitorando il mercato".