Ag. Vergara, Marianucci e Ambrosino: "Pensiamo al prestito! Per crescere devono giocare"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’agente Mario Giuffredi: "Vergara, Ambrosino e Marianucci? All’inizio dell’anno eravamo coscienti che i ragazzi avrebbero trovato poco spazio in una squadra di campioni allenata peraltro da un allenatore molto esigente. Sapevamo i rischi a cui andavamo incontro e alla fine ci siamo comunque giocati una carta e un pezzo dell'anno. Giocare e allenarsi in una squadra di campioni e essere allenati da Antonio Conte è un'esperienza di grande crescita personale e ti porta grandi miglioramenti.



Alla fine anche se hanno giocato poco ci siamo portati a casa comunque una lunga serie di soddisfazioni personali. Vergara ha dimostrato di essere un giocatore che può militare in Serie A. Ha debuttato con la maglia azzurra in Champions, Coppa Italia, Serie A e Supercoppa che ha persino vinto con il Napoli. Alla conclusione di questo percorso troveremo dei giocatori miglioratissimi.



Per la mia esperienza, i giocatori per migliorare, progredire e arrivare a certi livelli devono stare in campo. Non ho mai visto dei giocatori crescere e fare carriera stando in panchina. Siccome questi sono giovani di grande qualità e il club ha interesse ad accrescere il proprio patrimonio, è giusto che vadano a trovare continuità da un’altra parte per poi tornare al Napoli.



Gli interessi ci sono da parte dei club, ma questi sono giocatori in gamba ed è normale che ci siano. Dobbiamo solo capire quale sia la strada migliore per ognuno e quali dovranno essere le mosse per il mercato di gennaio che è delicato dove ti inserisci in un contesto di squadra dove tutto è già definito e devi tenere conto delle scelte che hai fatto nei mesi precedenti. Per questo, devi fare delle scelte chirurgiche che ti permettono di giocare con più continuità e tornare al Napoli".