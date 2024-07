Accelerata per il centrocampo: due uscite per sbloccare due rinforzi

E' iniziato ieri il secondo ritiro estivo a Castel di Sangro. Si fa subito sul serio con Antonio Conte che ora ha intenzione di accelerare ulteriormente il lavoro, sia fisico che tattico (talvolta anche a porte chiuse), avendo a disposizione tutti i nazionali che si sono aggregati (Di Lorenzo, Meret, Raspadori, il neo-acquisto Buongiorno, Kvara, Folorunsho e Lobotka mentre servirà ancora qualche giorno per l'arrivo dell'uruguayano Olivera). Parallelamente la società, nonostante la staffetta Osimhen-Lukaku ancora in standby in questa fase (ieri il nigeriano s'è allenato di nuovo a parte), prova a velocizzare le altre operazioni: si attende solo l'annuncio per Lindstrom all'Everton, procede anche Ostigard al Rennes (il difensore non è presente in Abruzzo) ed in questa fase possono entrare nel vivo le manovre per una doppia operazione a centrocampo.

Due uscite in mediana prima di due rinforzi

A centrocampo sono in uscita Gianluca Gaetano e Jens Cajuste. Per entrambi è arrivato l'ok alla cessione da parte di Antonio Conte ed il ds Manna è già attivo per ripartire con i contatti interrotti durante il ritiro di Dimaro. Sul prodotto del settore giovanile partenopeo c'è sempre il Cagliari (ma non è da escludere il Parma) mentre per lo svedese è trapelato il nome della Fiorentina ma il club partenopeo valuta solo un addio a titolo definitivo. C'è da liberare spazio e risorse per un doppio arrivo: si tratta di Billy Gilmour, 23enne del Brighton e Marco Brescianini, 24enne del Frosinone e tra le rivelazioni dell'ultimo campionato di Serie A. Per quest'ultimo il Napoli ha scavalcato l'Atalanta e punta a chiudere al più presto per evitare sorprese. Entrambe le operazioni potrebbero sbloccarsi per una cifra di poco superiore ai 10mln di euro.