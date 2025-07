Napoli costretto a trattare: Osimhen vuole solo la Turchia ed a Napoli ha rotto con tutti

Il via libera è atteso dall’isola d’Ischia, dove Aurelio De Laurentiis sta seguendo le convulse ultime fasi della trattativa con il Galatasaray per la cessione di Victor Osimhen. Lo scrive il quotidiano Repubblica, raccontando che l'affare s’è trasformato in una vera e propria telenovela. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha relazionato il presidente sugli ultimi sviluppi della partita a scacchi con i dirigenti turchi, con cui sta facendo da tramite il mediatore George Gardi che nella scorsa estate favorì in extremis il trasferimento in prestito.

La trattativa prosegue anche perché - si legge - Osimhen a Napoli non vuole stare più e intorno a sé ha fatto terra bruciata, soprattutto nei confronti dei suoi ex tifosi e anche in parte dello spogliatoio. Resta dunque solo la strada della cessione e il giocatore ha fatto sapere a De Laurentiis di essere disposto ad accettare come unica destinazione il Galatasaray, dove si è invece trovato benissimo nella scorsa stagione. Nulla è ancora definito, però, anche perché il club turco ha impiegato parecchi tentativi per formulare l’offerta giusta, inizialmente senza mettere sul tavolo le indispensabili garanzie bancarie, per poi presentarle ma chiedendo uno sconto di 5mln dal totale. Il Napoli però è intransigente, pur sapendo che deve trovare una soluzione.