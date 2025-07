Ndoye-Napoli, Romano: “Dipende dagli incastri economici per la prima punta”

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato sul proprio canale Youtube delle trattative del Napoli: "Su Noa Lang il Napoli non vede particolari problemi. Non c'è alcun un problema, ma si sta solo completando un iter burocratico legato a una cosa sui diritti di immagine. Ma il Napoli sta programmando le visite di Noa Lang, chiuderà San Beukema quanto prima, che è un affare che sarà fatto. Su questo abbiamo pochi dubbi. È semplicemente una questione di quando il Napoli farà il passaggio finale col Bologna per arrivare ai documenti e chiudere quell'operazione.

Tra Napoli e Bologna si continua a parlare per quanto riguarda Dan Ndoye. L'accordo tra il Napoli e Ndoye c'è da settimane, quindi il giocatore ha detto sì al Napoli da tempo. Ndoye è pronto ad andare al Napoli, vuole andare. È chiaro che se il Napoli non spenderà una cifra enorme sulla punta, come può essere nel caso di Darwin Nunez, che continua a costare veramente tanto, se ad esempio il Napoli sceglierà di chiudere Lorenzo Lucca a condizioni economiche diverse, a quel punto potrà avere anche il budget per prendere un altro esterno molto importante come Ndoye. Quindi continua il dialogo col Bologna, ma ad oggi non è cambiato nulla e nulla cambierà in questi minuti, perché il Napoli nel frattempo sta lavorando all'uscita di Osimhen. Quindi per passare a Ndoye dipende da questi incastri economici anche sulla punta che prenderà il Napoli”.