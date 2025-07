Garanzie e maxi-acconto: così il Galatasaray s'è riavvicinato ad Osimhen

Ora o mai più per il trasferimento di Victor Osimhen. In una giornata in cui Napoli e Galatasaray sembravano essersi allontanate in maniera definitivamente, le parti poi in tarda serata si sono riavvicinate fino ad essere nuovamente molto vicine. La giornata ha vissuto tanti alti bassi con il tentativo dei turchi di adebbitare al Napoli, abbassando l’offerta, il costo delle garanzie bancarie. Nulla da fare, il Napoli non ha mai aperto ad una cifra inferiore ai 75mln di euro della clausola, peraltro rilanciando con una richiesta di un forte acconto nella prima rata (probabilmente intorno ai 35mln di euro) e sicuramente non un dilazionamento in 4-5 anni. In tarda serata l’ennesima contro-offerta del Galatasaray, molto vicina a queste condizioni pur di chiudere l’affare e assicurarsi l’unico vero grande obiettivo dell’estate, e se De Laurentiis considererà idonee le garanzie a corredo l’affare potrebbe chiudersi anche oggi.

Come cambia il mercato

Poter contare quantomeno su un maxi-acconto da 35-40mln di euro può dare nuova spinta alla seconda fase del mercato del Napoli. Al di là di De Bruyne, Marianucci e Lang (solo da annunciare), il Napoli è ad un passo anche da Sam Beukema, con una distanza minima col Bologna sui bonus, e da Juanlu Sanchez del Siviglia come vice-Di Lorenzo. In questi giorni ha mosso passi concreti per Lucca dell’Udinese, ma con la certezza dell’addio del nigeriano potrà provare presto avere più certezze sul budget e, prima di affondare per il centravanti italiano, potrà fare una riflessione definitiva sui costi di Darwin Nunez e affondare su Dan Ndoye del Bologna, sempre al primo posto per Conte nonostante i rumors su Lookman e l’alternativa Chiesa sullo sfondo. Oltre, ovviamente, anche ad un dodicesimo competitivo come da richiesta di Conte e probabilmente anche un sesto centrocampista, probabilmente un profilo giovane (meglio ancora per le liste, Under) per completare il pacchetto da sei centrocampisti. Prima, però, c'è da definire la complessa e estenuante trattativa Osimhen e tutti gli sforzi sono concentrati al tavolo con il Galatasaray.