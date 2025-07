Cajuste, niente Besiktas: c'è un altro club inglese e intanto va a Dimaro

vedi letture

Non solo colpi in entrata. Il ds Giovanni Manna è atteso da un grande lavoro anche in uscita per evitare un'estate di sovraffollamento in ritiro. Tante le operazioni da sbloccare, tra giocatori in esubero o rientri dai prestiti. Come nel caso di Jens Cajuste, non riscattato dall'Ipswich Town. Ne parla quest'oggi la Gazzetta dello Sport, sottolineando che era stata trovata una sistemazione in Turchia, al Besiktas, per un milione di prestito e sette con obbligo di riscatto prima dello stop del giocatore.

Cajuste è innamorato della Premier e lì vorrebbe tornare: secondo il quotidiano c'è l’interesse del Burnley, neopromosso, ed il mediano svedese ha chiesto di attendere, convinto che qualcosa possa succedere in queste settimane. Non solo. In fila ci sarebbe anche il Crystal Palace, altra soluzione gradita e per questo il giocatore non ha assolutamente fretta. Intanto, ovviamente, non dovesse chiudersi alcuna trattativa, potrebbe andare in ritiro agli ordini di Antonio Conte, in attesa di una sistemazione.