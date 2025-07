Torino a caccia di esterni, Sky: Ngonge è primissima scelta! La situazione

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: "Il Torino vuole Cyril Ngonge, vuole regalare a Marco Baroni l’esterno del Napoli che lui ha allenato dell’Hellas Verona. È la primissima scelta. Piacciono anche Cerny, esterno del Wolfsburg, e Volpato, che è un altro esterno. Baroni giocherà con una sorta di 4-2-3-1 e quindi il Torino è alla caccia di esterni offensivi per arricchire la batteria d’attacco. Di solito il mercato il Torino lo fa sempre nell’ultimo mese, ma già qualcosa ha fatto, e vuole assicurarsi il prima possibile Ngonge per metterlo a disposizione di Baroni”.

