Accostato al Napoli, De Vrij può restare all'Inter: retroscena sul contratto

In passato era stato accostato al Napoli, per la difesa, De Vrij, in scadenza di contratto con l'Inter. Nome emerso prima che la trattativa per Danilo entrasse nel vivo. Oggi il brasiliano è il primo vero obiettivo per l'immediato ma nel caso anche per giugno. Tutto dipenderà da come l'ex City riuscirà a liberarsi dalla Juventus.

Come scrive Tmw, invece, per quanto riguarda la situazione contrattuale di Stefan De Vrij l'Inter ha il coltello dalla parte del manico: nell'ultimo accordo firmato è stata infatti una clausola unilaterale a favore della società nerazzurra per la stagione 2025/26. L'olandese dunque potrebbe restare ancora per un'altra stagione in nerazzurro.