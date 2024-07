Accostato al Napoli, Dovbyk a un passo dall'Atletico: vicino l'accordo col Girona

Prima le voci insistenti che lo accostavano a Napoli e Milan, poi gli spiragli per una possibile permanenza al Girona, alla fine Artem Dovbyk potrebbe andare all'Atletico Madrid per sostituire Alvaro Morata. Il capocannoniere della scorsa Liga ha già detto sì ai Colchoneros ed è vicinissimo al vestire la maglia dell'Atleti alla corte del Cholo Simeone.

Come riferito dal giornalista Relevo Matteo Moretto, Atletico Madrid e Girona sono a lavoro per trovare un accordo sul trasferimento dell'attaccante ucraino, la fumata bianca è molto vicina. I due club hanno infatti quasi concretizzato la cifra dell'affare, ma devono risolvere la questione della formula: si pensa ad un pagamento fisso più bonus per obiettivi o il pagamento della clausola di rescissione in più rate. Restano da limare i dettagli, ma l'Atlético punta a siglare l'accordo entro pochi giorni.