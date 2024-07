Accostato al Napoli, Hummels può rientrare in un valzer di difensori: i dettagli

Hummels non ha intenzione di ritirarsi e cerca una nuova sfida. Un progetto serio, che potrebbe garantirgli il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso

Mats Hummels è uno degli svincolati eccellenti, uno dei giocatori più contesi anche dalle grandi squadre (nel mirino anche delle italiane, Roma, Milan, Napoli e Como). Nonostante i 36 anni da compiere a dicembre, il difensore ha disputato una grandissima stagione con il Borussia Dortmund, club che ha condotto fino alla finale di Champions League (persa contro il Real Madrid a Wembley) e lasciato ufficialmente ieri alla scadenza del contratto.

Hummels non ha intenzione di ritirarsi e cerca una nuova sfida. Un progetto serio, che potrebbe garantirgli il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, dominatore dell'ultima stagione in Germania. Le Aspirine perderanno con ogni probabilità uno dei elementi più importanti della rosa e della difesa: Jonathan Tah ha trovato da tempo l'accordo con il Bayern Monaco, resta da trovare solo quello tra le due società. Così, lo storico numero 15 giallonero potrebbe prenderne il posto, diventando il nuovo punto di riferimento per il tecnico basco.