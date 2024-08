Accostato al Napoli, Hummels può ripartire dalla Liga

Dopo aver terminato la sua avventura al Borussia Dortmund, Mats Hummels - accostato recentemente anche al Napoli - non ha ancora trovato squadra. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, la società favorita per ingaggiarlo è il Maiorca, che è attualmente il club più avanti rispetto agli altri. Ieri il calciatore era in città per trovare un accordo con la società spagnola e anche il padre sta partecipando alla trattativa. Nei prossimi giorni prenderà una decisione, con il Brighton ancora alla finestra.