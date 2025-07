Kean-Napoli, Tmw: chieste informazioni sui dettagli economici dell'affare

Da ieri sono ufficialmente iniziate le due settimane valide per attivare la clausola di Moise Kean. Acquistato un anno fa dalla Juventus per 13 milioni di euro più cinque di bonus, il centravanti della Nazionale fino a metà luglio può andare via da Firenze per una cifra già prestabilita: 52 milioni di euro. Ovviamente l'affare a queste cifre può chiudersi solo col totale gradimento del calciatore e per questo motivo, al momento, la trattativa con l'Al-Qadisiyya è in stand-by.

La prospettiva di andare in Arabia Saudita nell'anno che culminerà col Mondiale non è quella ideale per un calciatore che forte di un contratto con la società gigliata valido fino al 30 giugno 2029 nei prossimi giorni valuterà eventuali offerte da campionati più allettanti e competitivi. In Premier League negli ultimi giorni s'è più volte interessato il Manchester United, ma i red devils al momento non hanno avanzato proposte.

E in Italia? Il Napoli alla ricerca di un'alternativa a Romelu Lukaku negli scorsi giorni ha effettuato un sondaggio, s'è informato sui dettagli economici dell'affare senza - per il momento - andare oltre. Ma la clausola in questi giorni è attiva e tutto può cambiare da un momento all'altro: la Fiorentina attende e spera in una sua permanenza. Lo riporta Tmw.