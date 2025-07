Beukema vuole Napoli, a Bologna s'infuriano: "Farai la fine di Verdi e Diawara!"

Sam Beukema è sempre più vicino al Napoli. Il difensore non ha mai nascosto la sua volontà di vestire quanto prima la maglia azzurra e la sua posizione ha fatto molto arrabbiare i tifosi del Bologna. Sui canali social delle testate giornalistiche rossoblù si sprecano messaggi dallo stesso tono rivolti al centrale olandese. Si tira in ballo anche l'esperienza negativa di Verdi al Napoli o quella di Diawara che era partito bene ma poi si è perso nel corso del tempo. "Quello che l’ha screditato agli occhi dei tifosi sono state le dichiarazioni di amore eterno fatte solo pochi mesi fa…grande professionista e giocatore. Ma al di là di tutto fare tali dichiarazioni e poi pestare i piedi alla società rischiando pure di farle un danno economico è da piccolo uomo", si legge.

"Che delusione !! Tante parole, ma alla resa dei conti ...peggio degli altri", "Meglio in Inghilterra che al Napoli", e ancora: "Triste perché passava per bolognese acquisito invece .. anche se ognuno davanti ai soldi purtroppo cede..". "Diawara e Verdi non hanno insegnato nulla? Zirkzee? Certo per i soldi si fa tutto ma tra giocare l'Europa League e guardare la Champions dalla panca c'è una bella differenza". "Carissimo Sam, i soldi che tu guadagni attualmente ti consentono di fare una vita tranquilla fino alla fine dei tuoi giorni; le emozioni e le gioie che hai vissuto a Bologna, invece, non le ritroverai facilmente in altri posti".