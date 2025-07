Kean può lasciare la Fiorentina: i viola già pensano al sostituto, 3 nomi

Moise Kean è il nome nuovo per l'attacco del Napoli. Ha una clausola da 52 milioni valida fino a metà luglio. Il club azzurro ci pensa. Intanto la Fiorentina valuta l'eventuale sostituto. Come riportato dal quotidiano La Nazione oggi in edicola, il primo nome in lista è quello di Roberto Piccoli. Solo dietro resta invece Andrea Pinamonti, tornato al Sassuolo dopo il prestito al Genoa. Infine c'è Francesco Pio Esposito, le cui quotazioni potrebbero tornare a salire in caso l'Inter decidesse di cederlo.

Intanto i gigliati sono in trattativa con i nerazzurri, 6-7 milioni più bonus le cifre dell'affare, per portare a Firenze il fratello Sebastiano. L'uscita di scena della Bene Amata dal Mondiale per Club potrebbe accelerare la situazione.