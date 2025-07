Ds Bologna: "Beukema-Ndoye nel mirino del Napoli, lo sappiamo..."

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, parla a Tuttosport di Ndoye e Beukema, due giocatori seguiti dal Napoli, due obiettivi concreti di mercato per la squadra azzurra: "I nostri giocatori hanno un valore importante; perché hanno dimostrato sul campo di essere calciatori di alto livello sia dal punto di vista tecnico sia umano. Sappiamo di questo interessamento: ne abbiamo parlato, ma al tempo stesso non ci sono accordi. Proseguiamo con la nostra programmazione e - salvo colpi di scena - li aspettiamo con noi in ritiro per l’inizio della nuova stagione. Sicuramente la nostra volontà non cambia e resta quella di costruire un Bologna competitivo".

Intanto secondo Tmw l'affare Beukema col Bologna si sta bloccando, ecco le ultimissime: "L'iniziale forbice di 10 milioni di euro tra la richiesta della società emiliana e la proposta di quella del presidente De Laurentiis s'è decisamente assottigliata dopo gli ultimi confronti. Il Napoli ha infatti alzato la sua proposta a 28-29 milioni di euro, il Bologna ha acceso il semaforo verde per una chiusura a 30 milioni di euro anche perché ha preso atto della volontà del calciatore di fare a 26 anni un ulteriore step nella sua carriera dopo due eccellenti stagioni nel capoluogo emiliano".