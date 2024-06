Accostato al Napoli, il Dortmund pagherà la bassissima clausola di Guirassy: i dettagli

Serhou Guirassy, attaccante franco-guineano dello Stoccarda, sarà presto un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Le ultime sul centravanti, accostato anche al Napoli come possibile erede di Osimhen, le riferisce su X Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

"Il Borussia Dormund ha ricevuto il via libera dalla parte del giocatore dopo aver lavorato su questo accordo per mesi. Guirassy ha accettato e seguiranno passi formali. Il Dortmund pagherà allo Stoccarda la clausola rescissoria pari a circa 17,5 milioni di euro".

