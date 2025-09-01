Accostato al Napoli, Kevin verso la Premier: agente a Londra per chiudere

Kevin, esterno dello Shakhtar Donetsk, è a Londra dalle 21 insieme al suo agente per provare a chiudere l’accordo con il Fulham. Nonostante le trattative in corso, al momento non è ancora stato trovato un accordo definitivo tra le parti. La presenza del giocatore e del suo entourage evidenzia la volontà di accelerare la trattativa e trovare una soluzione soddisfacente.

Il Fulham, intanto, ha già definito l’intesa con lo Shakhtar per il trasferimento, con un accordo da 42 milioni di euro più bonus, come rivelato in mattinata. Ora spetta al giocatore e al club inglese trovare l’intesa finale sui dettagli contrattuali, con l’obiettivo di formalizzare il passaggio quanto prima del giocatore accostato anche al Napoli. A riferirlo su X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.