Accostato al Napoli, Kevin verso la Premier: agente a Londra per chiudere
Kevin, esterno dello Shakhtar Donetsk, è a Londra dalle 21 insieme al suo agente per provare a chiudere l’accordo con il Fulham. Nonostante le trattative in corso, al momento non è ancora stato trovato un accordo definitivo tra le parti. La presenza del giocatore e del suo entourage evidenzia la volontà di accelerare la trattativa e trovare una soluzione soddisfacente.
Il Fulham, intanto, ha già definito l’intesa con lo Shakhtar per il trasferimento, con un accordo da 42 milioni di euro più bonus, come rivelato in mattinata. Ora spetta al giocatore e al club inglese trovare l’intesa finale sui dettagli contrattuali, con l’obiettivo di formalizzare il passaggio quanto prima del giocatore accostato anche al Napoli. A riferirlo su X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.
🚨⚪️⚫️ Kevin, in London since 9pm with his agent to try get Fulham deal done on player side. It’s not agreed yet.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025
Fulham agreed €42m plus add-ons deal with Shakhtar as revealed in the morning. pic.twitter.com/EJ7ZhAczz9
