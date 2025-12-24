Da Manchester: "Braccio di ferro Mainoo-United, cresce la frustrazione dell'entourage"

Da Manchester: "Braccio di ferro Mainoo-United, cresce la frustrazione dell'entourage"
Oggi alle 20:00Calciomercato Napoli
di Antonio Noto

Il futuro di Kobbie Mainoo, obiettivo di mercato del Napoli, rimane incerto con l'avvicinarsi di gennaio, nonostante le voci di un suo possibile rinnovo. Da Manchester riferiscono che fonti vicine all'agenzia del ventenne ritengono che il club stia ostacolando il suo sviluppo bloccando il prestito.  Il Mancester United insiste per tenerlo, la Eng International, che possiede la procura del giocatore, spinge per il prestito. Cresce la frustrazione all'interno dell'entourage.  