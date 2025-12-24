Da Manchester: "Braccio di ferro Mainoo-United, cresce la frustrazione dell'entourage"
Il futuro di Kobbie Mainoo, obiettivo di mercato del Napoli, rimane incerto con l'avvicinarsi di gennaio, nonostante le voci di un suo possibile rinnovo. Da Manchester riferiscono che fonti vicine all'agenzia del ventenne ritengono che il club stia ostacolando il suo sviluppo bloccando il prestito. Il Mancester United insiste per tenerlo, la Eng International, che possiede la procura del giocatore, spinge per il prestito. Cresce la frustrazione all'interno dell'entourage.
Kobbie Mainoo's future remains unclear as we near Jan, despite reports of him staying. Sources close to 20 yo's agency feel club are hindering his development by blocking loan. #MUFC insist on keeping, Eng intl pushing for loan. Growing frustration arising https://t.co/tWEeTTxaxe— Sully (@SullyTalkz) December 24, 2025
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cremonese
|Napoli
