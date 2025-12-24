Da Torino - Lucca resta profilo gradito alla Juve: contatti con l'agente

Oggi alle 20:15
di Arturo Minervini

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, Arek Milik può diventare una pedina chiave nelle strategie della Juventus per il mercato di gennaio. L’attaccante polacco, appena rientrato dopo un serio infortunio, è tornato a disposizione del gruppo, ma il recente stop di Vlahovic ha imposto nuove riflessioni alla dirigenza.

Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto con l’agente Beppe Riso, durante il quale si sarebbe parlato anche di Lorenzo Lucca. L’attaccante, fin qui poco convincente al Napoli, rischia di trovare ancora meno spazio con il ritorno di Lukaku. L’ex Udinese resta un profilo gradito alla Continassa, soprattutto in ottica di prestito oneroso, soluzione ritenuta preferibile rispetto a un investimento a titolo definitivo.