Da Torino - Lucca resta profilo gradito alla Juve: contatti con l'agente
TuttoNapoli.net
Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, Arek Milik può diventare una pedina chiave nelle strategie della Juventus per il mercato di gennaio. L’attaccante polacco, appena rientrato dopo un serio infortunio, è tornato a disposizione del gruppo, ma il recente stop di Vlahovic ha imposto nuove riflessioni alla dirigenza.
Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto con l’agente Beppe Riso, durante il quale si sarebbe parlato anche di Lorenzo Lucca. L’attaccante, fin qui poco convincente al Napoli, rischia di trovare ancora meno spazio con il ritorno di Lukaku. L’ex Udinese resta un profilo gradito alla Continassa, soprattutto in ottica di prestito oneroso, soluzione ritenuta preferibile rispetto a un investimento a titolo definitivo.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina LiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..." di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
28 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cremonese
|Napoli
In primo piano
Davide D'AlessioLiveNapoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana
Antonio NotoADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..."
Pierpaolo MatroneMcTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Milan 2-0 (39' David Neres, 64' Hojlund): il Napoli è in finale di Supercoppa!
Arturo MinerviniLiveConferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo. Su Lukaku..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com