Ag. Marianucci: "Credo che il Napoli voglia darlo in prestito secco. Piace al Torino"

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo, Politano, Marianucci, Vergara e Ambrosino, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal.

Futuro di Marianucci, piace al Torino. Quale futuro? "Sapevamo che Marianucci a Napoli si catapultava in una situazione più grande di Empoli, come un triplo salto. Quindi metti in preventivo di poter giocare poco, ma per ambire a qualcosa di importante bisogna prendersi dei rischi. Marianucci è migliorato con Conte, è vero che piace al Torino. Tra qualche giorno faremo considerazioni in attesa di parlare con Manna ed il ragazzo per capire la destinazione migliore. Credo che il Napoli voglia darlo in prestito secco perché resta nei pensieri del club, magari per tornare in azzurro con sei mesi di attività alle spalle e con minutaggio”.