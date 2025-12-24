Ag. Vergara e Ambrosino: "Futuro? Vediamo. Nessuno fa carriera in panchina"

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo, Politano, Marianucci, Vergara e Ambrosino, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal.

Futuro Vergara e Ambrosino? "Credo che valga lo stesso discorso di Marianucci. Il minutaggio è stato quello che è stato, hanno grandi qualità e vanno mostrate in campo. Nessuno fa carriera in panchina, possono andare ovunque gli venga cucito un vestito tattico adeguato per dimostrare il loro valore e magari poi tornare a Napoli”.