Schira annuncia: "ADL vuole farsi un regalo: Conte blindato e contratto pronto fino al 2029"

Il Napoli vuole blindare Conte. Lo dice sul suo canale Youtube il giornalista Nicolò Schira: "Il Napoli ha i giovani da mandare in prestito. Su Vergara c'è il Cagliari, tante richieste per Marianucci. Ambrosino ha mezza Serie B che lo segue e anche qualcuno in Serie A. Per Lucca occhio anche alla Roma oltre alla Juve. Intanto, però, si programma il futuro. De Laurentiis vorrebbe farsi un regalo: tenersi stretto Conte, l'allenatore che ha vinto due trofei in un anno e mezzo e con cui c'è un feeling straordinario.

Adl l'ha corteggiato a lungo, ha vinto la sua scommessa. C'è un rapporto straordinario tra i due. Il Napoli vuole blindarlo. La scadenza è 2027, pronto rinnovo fino al 2028 o addirittura fino al 2029 dandogli pieni poteri e facendolo diventare manager per continuare a edificare il progetto mantenendolo in alto. La volontà è quella di alzare sempre di più l'asticella".