Ag. Pio Esposito fa chiarezza: "Piaceva al Napoli, ma non era sul mercato"

vedi letture

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo, Politano, Marianucci, Vergara e Ambrosino, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal.

Pio Esposito poteva venire al Napoli? "No, perché l’Inter non lo ha mai voluto cedere e lui è innamorato dei nerazzurri. A De Laurentiis piaceva e non è un mistero, però l’Inter ha dimostrato di credere in lui e non ha mai pensato di privarsene”.