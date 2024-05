Accostato al Napoli, Mateta resta in Premier: é incedibile per il Crystal Palace

Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, resterà in Premier League. A riferirlo su X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano. Il centravanti francese era stato accostato al Napoli come possibile erede di Osimhen:

"Il Crystal Palace non ha intenzione di vendere Jean-Philippe Mateta quest'estate nonostante i recenti legami. Il Palace considera Mateta un giocatore fondamentale per la prossima stagione, dopo le ottime prestazioni del 2024".

