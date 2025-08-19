Accostato al Napoli, per Laurienté ci prova il Besitkas: la posizione del Sassuolo

vedi letture

Il Besiktas vuole Armand Lauriente ed è pronto a rilanciare la propria offerta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i turchi metteranno sul piatto 17 milioni di euro per l'esterno del Sassuolo, accostato anche al Napoli. I neroverdi, però, chiedono 20mln e di conseguenza sono orientati a rifiutare questa proposta. Da capire se negli ultimi giorni di mercato le cose cambieranno, ma Carnevali non farà sconti a nessuno.

Il francese, che è stato capocannoniere dello scorso campionato di Serie B, ha chiesto di partire e la società emiliana ha accettato le condizioni poste dall'esterno, ma ovviamente non può permettersi di regalarlo. In queste ore inoltre Grosso rischia di perdere pure Andrea Pinamonti, altro calciatore chiave che è finito nel mirino del Napoli dopo l'infortunio di Romelu Lukaku, che starà fuori almeno 3-4 mesi.

Laurienté ha un contratto valido fino al 30 giugno 2027, dunque per altri 2 anni. In carriera vanta 103 presenze e 31 gol con il Sassuolo, 91 gettoni e 13 reti con il Lorient, 20 apparizioni e 7 centri con il Rennes B, 17 incontri e 3 gol con l'Orleans, 2 sfide con il Rennes e un match con il Lorient B. Inoltre è sceso in campo 2 volte con la Francia Under 21.