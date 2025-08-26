Accostato al Napoli, per Rabiot si muove concretamente il Milan: è una richiesta di Allegri

Adrien Rabiot continua a far discutere in Francia dopo il duro confronto con Jonathan Rowe che ha incrinato i rapporti con il Marsiglia. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Matteo Moretto, il Milan si sarebbe mosso con decisione per il centrocampista francese, valutando con attenzione la possibilità di portarlo in rossonero. Nelle ultime ore il club ha avviato contatti concreti, spinto dalla volontà di Massimiliano Allegri, grande estimatore del giocatore. Resta però da considerare la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2026, che rende l’operazione tutt’altro che semplice.

La carriera di Rabiot, che era stato accostato anche al Napoli nei giorni scorsi, è costellata di esperienze importanti, a partire dal Paris Saint-Germain con cui ha collezionato 227 presenze e 24 gol, oltre a 4 partite disputate con la seconda squadra parigina. Con la maglia della Juventus ha totalizzato 212 gettoni e 22 reti, mentre al Marsiglia ha finora accumulato 32 presenze con 10 gol