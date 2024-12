Accostato al Napoli, Rashford fuori dal derby: aria d'addio a gennaio?

Marcus Rashford, anni 27, è in uscita dal Manchester United ed era stato accostato al Napoli nei giorni scorsi. Intanto il giocatore con la maglia numero 10 e il compagno Alejandro Garnacho sono out nel derby contro il Manchester City. Non sono neppure in panchina. In panchina invece c'è Zirkzee, altro giocatore accostato al Napoli.

Rashford vicino all'addio? Conferma ulteriore del fatto che per l'attaccante inglese non ci sia ormai più spazio. Dall'Inghilterra raccontano spesso della sua possibile partenza. Essendo del vivaio garantirebbe una notevole plusvalenza al club, proprio come accaduto in estate dopo l'addio di McTominay.