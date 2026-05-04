Addio Cajuste? Gazzetta annuncia: "L'Ipswich lo acquisterà anche senza obbligo"
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Jens Cajuste si appresta a salutare il Napoli. Stavolta definitivamente. Il centrocampista arrivato nell'estate del 2023, infatti, secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, resterà all'Ipswich dopo la promozione in Premier League.
"Ma non scatterà l'obbligo di riscatto, che era sì vincolato al ritorno in Premier del club inglese, ma pure a un numero di presenze da titolare dello svedese. Che però piace, ha fatto bene - alla fine 30 presenze in campionato, un gol e quattro assist - e soprattutto ha trovato una dimensione giusta, dove potersi sentire importante. A giugno, insomma, verrà riscattato: il Napoli incasserà 7,5 milioni".
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