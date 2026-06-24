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Vicario lascia il Tottenham: gli Spurs annunciano il nuovo portiere

Vicario lascia il Tottenham: gli Spurs annunciano il nuovo portiereTuttoNapoli.net
Oggi alle 18:20Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino
Ufficiale il trasferimento di Dubravka al Tottenham e ora Vicario può lasciare la squadra di De Zerbi. Ci pensa anche il Napoli

Ufficiale il trasferimento di Dubravka al Tottenham. Il portiere, nell’ultima stagione, ha difeso i pali del Burnley, e il suo arrivo a Londra rappresenta un innesto importante per la rosa degli Spurs in vista della nuova stagione. L’operazione cambia in modo significativo le gerarchie interne del club inglese tra i pali e apre scenari immediati sul futuro di Guglielmo Vicario.

Con l’arrivo di Dubravka, infatti, Vicario vede ridursi le certezze sulla propria centralità nel progetto tecnico del Tottenham. Il club inglese potrebbe ora valutare soluzioni in uscita per l’estremo difensore italiano. In questo contesto si inserisce l’interesse della Napoli, che osserva con attenzione l’evolversi della vicenda. Il club azzurro è alla ricerca di profili affidabili per rinforzare la rosa e Vicario rappresenta un’idea concreta qualora si aprissero le condizioni per un ritorno in Serie A. 