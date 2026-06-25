Gatti, non solo il Napoli: spunta interesse di un’altra big italiana
Continua a crescere l’interesse attorno a Federico Gatti, difensore della Juventus che resta nel mirino di diversi club di Serie A. Oltre al Napoli, già da tempo sulle sue tracce, secondo quanto riportato da Tuttojuve.com si sarebbe inserita anche la Roma, alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato. L’eventuale partenza di Evan N’Dicka spingerebbe infatti i giallorossi a valutare più profili, tra cui anche Axel Disasi e Leo Østigård, ma Gatti rappresenterebbe una soluzione particolarmente gradita per struttura fisica ed esperienza maturata in bianconero.
La posizione della Juventus sul cartellino
La Juventus, dal canto suo, non considera il difensore incedibile ma ne fissa chiaramente il valore di mercato. Il club bianconero valuta Gatti intorno ai 25 milioni di euro, cifra che rappresenta la base per eventuali trattative. Una richiesta che riflette il ruolo sempre più centrale del giocatore nelle rotazioni difensive, ma che non esclude possibili sviluppi in caso di offerte concrete provenienti dai club interessati.
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