Calciomercato Napoli, sondaggio per Rios: può lasciare il Benfica e piace ad altri club

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Calciomercato Napoli, Richard Rios resta nella lista del ds Manna per il centrocampo. Il colombiano può lasciare il Benfica.

Richard Rios, centrocampista colombiano classe 2000, non ha ancora la certezza di restare al Benfica nella prossima stagione. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di diversi club europei, che nelle ultime settimane hanno avviato sondaggi esplorativi per valutare la fattibilità di un eventuale trasferimento.

Napoli e Milan tra le squadre interessate

In Italia, oltre al Napoli, anche il Milan si è informato sulla situazione del giocatore. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Gianluigi Longari, Rios piace inoltre ad altre società di primo piano come l'Atletico Madrid e il Bournemouth, che stanno monitorando con interesse gli sviluppi legati al futuro del centrocampista colombiano.