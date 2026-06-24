Calciomercato Napoli, Allegri vuole a tutti i costi Vicario: via uno tra Meret e Milinkovic

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Calciomercato Napoli, tra le priorità di Massimiliano Allegri c’è un nuovo portiere: Guglielmo Vicario è il primo obiettivo

In attesa dell’ufficialità, che appare sempre più vicina, il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri comincia a delinearsi. Il tecnico ha già le idee chiare sulla costruzione della rosa e avrebbe indicato le prime priorità in vista del mercato estivo, con particolare attenzione al reparto dei portieri. Tra i profili maggiormente graditi c’è Guglielmo Vicario, nome già accostato agli azzurri nelle ultime settimane e seguito anche da altre squadre di Serie A, tra cui la Juventus. Il Tottenham valuta il portiere classe 1996 circa 18 milioni di euro, ma la trattativa - riferisce Sportmediaset - potrebbe essere agevolata dalla volontà dell’ex Empoli di tornare a giocare in Italia.

Futuro incerto per Meret e Milinkovic-Savic

Prima di affondare il colpo per Vicario, il Napoli dovrà però fare spazio in rosa. Il futuro di Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic appare infatti tutt’altro che definito. Il friulano potrebbe valutare una nuova esperienza per ritrovare continuità. Situazione delicata anche per l’ex Torino, che non avrebbe convinto pienamente e potrebbe lasciare il club dopo una sola stagione.