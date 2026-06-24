Calciomercato Napoli, Hasa è il sogno dell’Avellino: fissato incontro con l’agente

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L’Avellino sta costruendo il centrocampo per la prossima stagione e ha già chiuso due operazioni in entrata. Il sogno resta Luis Hasa

L’Avellino è al lavoro per definire la nuova linea mediana e il direttore sportivo Mario Aiello ha già messo in dirittura d’arrivo due operazioni, ma mantiene vivo soprattutto un obiettivo di grande prospettiva: Luis Hasa. Il centrocampista classe 2003, di proprietà del Napoli, è considerato uno dei profili più interessanti del panorama giovanile italiano e potrebbe rappresentare un innesto di qualità per il progetto biancoverde. La sua ultima stagione, vissuta con 31 presenze, 5 gol e 4 assist a Carrara, ha confermato la sua crescita costante e attirato l’attenzione di diversi club.

Il nodo Napoli e l’incontro con l’agente

La situazione di Hasa resta però legata alle valutazioni del Napoli, che potrebbe anche decidere di aggregarlo al ritiro estivo sotto la guida di Massimiliano Allegri, rendendo il suo futuro ancora tutto da decifrare. Proprio per questo l’Avellino vuole muoversi con decisione. Nel fine settimana, riferisce Il Mattino, è previsto un incontro con l’agente del giocatore, Fulvio Marrucco, per capire la reale fattibilità dell’operazione e anticipare eventuali concorrenti. Il club campano spera di sfruttare le incertezze del momento per inserirsi concretamente nella corsa al talento azzurro.