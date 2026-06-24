Calciomercato Napoli, Spalletti insiste: vuole Lobotka alla Juve! La richiesta di ADL

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La Juventus è alla ricerca di un regista e Luciano Spalletti avrebbe individuato in Stanislav Lobotka il profilo ideale.

La Juventus è alla ricerca di un regista e Luciano Spalletti avrebbe individuato in Stanislav Lobotka il rinforzo perfetto. Il tecnico conosce bene il centrocampista slovacco, valorizzato durante la sua esperienza al Napoli, e lo considera una pedina ideale per il proprio progetto. L’operazione, però, si presenta complessa: Lobotka ha un contratto con il club azzurro fino al 2027 e resta uno degli elementi più importanti della rosa.

Allegri vuole trattenerlo

Nonostante l’interesse bianconero, il Napoli continua a puntare forte su Lobotka. Massimiliano Allegri lo considera centrale nel nuovo progetto tecnico e avrebbe già avviato contatti per convincerlo a restare. La Juventus, però, resta alla finestra e potrebbe tentare un affondo nelle prossime settimane. De Laurentiis difficilmente farà sconti, soprattutto a una concorrente diretta: la clausola rescissoria da 25 milioni di euro è valida soltanto per l’estero e, per trattare con i bianconeri, la richiesta potrebbe salire intorno ai 30 milioni, riporta Sportmediaset. Una cifra importante, ma che non esclude del tutto la possibilità di una trattativa.