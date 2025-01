Adeyemi imprendibile ma fragile: dato allarmante sugli infortuni

vedi letture

Non c’è solo Garnacho nella lista del Napoli per il sostituto di Kvaratskhelia. Da qualche ora è emerso anche il nome di Karim-Alyssa Adeyemi, 22enne attaccante esterno tedesco di proprietà del Borussia Dortmund, un giocatore che piace molto ai tifosi, che fa impazzire i difensori avversari con la sua velocità. Proprio la rapidità in campo aperto è una delle qualità principali di Adeyemi, che ha tanti pregi ma anche qualche difetto.

Tra questi: vede poco la porta e, soprattutto, ricordano dalla Germania, tende ad infortunarsi spesso. Nelle ultime tre stagioni ha già saltato una quarantina di partite per infortuni. L’ultimo serio lo ha colpito a ottobre e lo ha costretto a stare fermo per due mesi saltando 12 partite stagionali. Un punto interrogativo per tutti i club che vorranno eventualmente puntare su di lui, a cominciare dal Napoli, che ci pensa per la sostituzione di Kvaratskhelia.